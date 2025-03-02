Синоптики о погоде

В понедельник, 3 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 0-3 °С мороза, днем - 2-6 °С тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 65-70%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в ряде горных районов ожидается снег. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6 °С мороза, днем 5-9 °С тепла, в горах ночью 9-14 °С мороза, в высокогорных районах ночью - 14-19 °С мороза, днем - 0-5 °С мороза. На некоторых дорогах гололед.