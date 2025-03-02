«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что в команде президента США Дональда Трампа эту инициативу рассматривают как «стратегический актив», который можно использовать в мирных переговорах по Украине.

По данным источника издания, один консорциум американских инвесторов составил схему сделки с «Газпромом». Если план перезапуска осуществится, это даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу. В таком случае, говорит собеседник FT, США могли бы сказать, что «теперь Россия будет надежной, потому что в центре находятся заслуживающие доверия американцы».

Однако для перезапуска необходимо, чтобы США сняли санкции, Россия согласилась возобновить продажи, а Германия открыла доступ к российскому газу любым потенциальным покупателям в Европе. И даже при выполнении этих условий, как говорят бывшие высокопоставленные американские чиновники и западные бизнесмены с опытом инвестирования в Россию, вряд ли одного одобрения Трампа и Путина будет достаточно для запуска газопровода.

«В Европе все еще действуют санкции, и подписание Германией соглашения о восстановлении «Северного потока» вызвало бы огромные разногласия. До всего этого еще далеко», — говорит один из собеседников FT.

Об инициативе Варнига по привлечению американских инвесторов, пишет FT, знают некоторые «видные деятели» администрации Трампа. Осведомлен ли о ней сам президент США — не уточняется. Европейские чиновники узнали о дискуссии по «Северному потоку-2» в последние недели. Лидеры нескольких европейских стран были обеспокоены и обсуждали этот вопрос, пишет FT.

Варниг заявил, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или бизнесменами», добавив, что «следовал правилам» как лицо, находящееся под санкциями США. В «Газпроме» не комментируют данную информацию.

«Медуза» напоминает, что Варниг был близким другом президента РФ Владимира Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году он вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод «Северный поток-1». Однако после вторжения российских войск в Украину в 2022 году Варниг назвал это «неописуемой ошибкой» и вышел из состава советов директоров «Роснефти» и «Транснефти». В марте 2023 года Маттиас Варниг покинул пост генерального директора компании Nord Stream 2 AG - оператора «Северного потока-2».

22 февраля 2022 года Германия остановила сертификацию «Северного потока-2» (он не был введен в эксплуатацию), на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции в отношении оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG.

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока не раз критиковал Германию за то, что она занимается строительством «Северного потока-2», выступая при этом против восстановления прежних отношений с Москвой. В том числе Трамп грозил ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода.