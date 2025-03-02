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У сепаратистов новый глава

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На повторных «выборах президента Абхазии» (отколовшийся от Грузии сепаратистский регион – ред.) победу одержал «вице-президент» Бадра Гунба, сообщил на брифинге «председатель Центральной избирательной комиссии» Абхазии Дмитрий Маршан.

Бадра Гунба

«По результатам предварительного подсчета голосов кандидат в президенты Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, его оппонент Адгур Ардзинба - 41,54%», - сообщил Маршан, уточнив, что за Гунбу проголосовали 54 954 человека, за Ардзинбу 41 708 избирателей.

15 февраля в первом туре проголосовали всего 98 790 избирателей. Гунба тогда набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов избирателей.

Окончательные результаты «выборов» ЦИК объявит в течение трех дней после голосования.

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