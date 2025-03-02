«Долгий путь»: Кремль о будущих отношениях с американцами

«Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением», — прокомментировал внешнеполитическую ситуацию Песков в интервью, которое опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков добавил, что ожидать результатов в сфере экономического сотрудничества пока не приходится: «Это еще более долгосрочная перспектива». «Мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала урегулирование вокруг Украины, потом экономика. И мне кажется, даже сейчас уже нужно очертить круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстро в этой сфере пока не приходится», — добавил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, а также он подчеркнул возможность поставок алюминия. Тогда же президент США Дональд Трамп высказал заинтересованность в «огромных запасах» российских ресурсов. По сведениям NBC, Москва передала это предложение на переговорах в Саудовской Аравии, Вашингтон не согласился и не отверг инициативу.