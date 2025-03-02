Москва заявила об ударах по газовым объектам Украины

Россия нанесла удары по объектам газопереработки Украины, заявило российское Министерство обороны в своей утренней сводке.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Минобороны России утверждает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Министерство обороны Украины при этом заявляет, что ночью Россия нанесла по территории страны 79 ударов беспилотниками, 63 из которых были сбиты.