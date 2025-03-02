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Вербовка Россией и Китаем уволенных Трампом и Маском служащих

14:53 1872

Россия, Китай «и другие противники США» поручили своим разведслужбам активизировать вербовку американских госслужащих, которых недавно уволили по распоряжению администрации президента США или которые могут потерять работу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с недавними данными американской разведки, а также документ Службы уголовных расследований ВМС США.

Речь идет о тех, кто работает в сфере нацбезопасности с допуском к гостайне, и госслужащих на испытательном сроке, которые могут обладать важной информацией о критически важной инфраструктуре США.

Документ Службы уголовных расследований ВМС США подтверждает, что разведсообщество «с высокой уверенностью» оценивает попытки иностранных разведок воспользоваться увольнениями. В документе говорится, что агентов проинструктировали искать потенциальных информаторов в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit. Один из иностранных разведчиков уже поручил своему агенту создать профиль компании в LinkedIn, разместить фальшивую вакансию и активно привлекать федеральных служащих, указавших, что они «открыты для работы», пишет CNN.

Пресс-секретарь посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что это ложная информация: «Китай всегда строил отношения с США на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Ранее Минобороны США заявило, что в ближайшее время уволит более 5000 сотрудников на испытательном сроке. ЦРУ уже уволило более 20 офицеров, работавших над вопросами диверсификации кадров, некоторые из них подали в суд. Сокращения связаны с указом Трампа, требующим масштабного уменьшения штатов в федеральных ведомствах и сотрудничества с Департаментом госэффективности (DOGE) Илона Маска. Администрация планирует уволить до 10% госслужащих для сокращения расходов, однако ряд штатов уже подал иски против этого решения.

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