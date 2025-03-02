Лавров: С Трампом «интересно», а Рубио «вменяемый»

Президент США Дональд Трамп является «прагматиком», который ведет дела под лозунгом «здравый смысл». Так заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Дональд Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель все равно – MAGA (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: «Все, что Трамп обещал, – сделал». Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», – сказал министр.

Члены команды Трампа – госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц – «абсолютно вменяемые» люди, считает Лавров. По его словам, они разговаривают с Россией, не командуя, и российская сторона не командует США.

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», - заявил глава российского МИД.

Лавров также заявил, что «президент Макрон носится с какими-то идеями, как и Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость».

«Этот план введения «миротворцев» в Украину - продолжение науськивания киевского режима на войну против нас», - утверждает российский министр.