USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Новость дня
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Лавров: С Трампом «интересно», а Рубио «вменяемый»

15:25 1382

Президент США Дональд Трамп является «прагматиком», который ведет дела под лозунгом «здравый смысл». Так заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Дональд Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель все равно – MAGA (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: «Все, что Трамп обещал, – сделал». Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», – сказал министр.

Члены команды Трампа – госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц – «абсолютно вменяемые» люди, считает Лавров. По его словам, они разговаривают с Россией, не командуя, и российская сторона не командует США.  

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», - заявил глава российского МИД.

Лавров также заявил, что «президент Макрон носится с какими-то идеями, как и Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость».

«Этот план введения «миротворцев» в Украину - продолжение науськивания киевского режима на войну против нас», - утверждает российский министр.

Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
16:10 1329
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа обновлено 15:15
15:15 4928
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 5131
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 4608
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 7349
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 6335
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 5487
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 4464
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 3954
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 4567
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 3168

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
16:10 1329
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа обновлено 15:15
15:15 4928
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 5131
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 4608
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 7349
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 6335
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 5487
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 4464
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 3954
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 4567
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 3168
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться