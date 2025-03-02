Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении

Отмечается, что в армянском информационном пространстве распространяется фейк, в котором обвиняют военную разведку Украины в якобы попытке инициировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Эта дезинформация активно распространяется через телеграм-каналы. В частности, утверждается, что новая война между двумя странами заставит Россию открыть «второй фронт», что якобы будет способствовать Украине.

В качестве основы для этой информатаки был использован «доклад», якобы от украинского ГУР, адресованный заместителю министра обороны Украины Ивану Гаврилюку. В документе содержатся многочисленные ошибки, такие как «Їван» вместо Іван, «СДР» вместо ЕГРПОУ, что указывает на его неаутентичность. Кроме того, документ не соответствует требованиям официального оформления документов Украины.

«Проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России», - подчеркнули в ГУР.