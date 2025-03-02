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Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»

16:10 1331

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины, «усиливая европейскую оборону».

Об этом она написала в соцсети Х.

«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру в этой стране. Путь к миру лежит через силу. Слабость порождает новые войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону», - говорится в публикации.

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