Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины, «усиливая европейскую оборону».

Об этом она написала в соцсети Х.

«Я направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру в этой стране. Путь к миру лежит через силу. Слабость порождает новые войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону», - говорится в публикации.