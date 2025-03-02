USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
Новость дня
Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Правящая партия хочет снова выдвинуть Эрдогана в президенты

16:19 522

В правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) рассматривают перспективу повторного выдвижения президента Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента в ноябре 2027 года. Об этом заявил заместитель председателя ПСР Хюсейин Яйман, сообщает агентство IHA.

«Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате. На следующих выборах мы снова сделаем главой страны нашего президента», - сказал Яйман на встрече с членами ПСР в Анталье.

По словам политика, кандидатура Эрдогана будет выдвинута Республиканским альянсом, в который входят ПСР и Партия националистического движения.

Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
16:10 1335
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа обновлено 15:15
15:15 4934
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 5131
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 4612
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 7349
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 6339
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 5491
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 4470
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 3959
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 4568
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 3169

ЭТО ВАЖНО

Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
16:10 1335
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа
Премьер-министр Великобритании в поддержку Зеленского против Трампа обновлено 15:15
15:15 4934
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!»
Если курды не скажут: «Прощай, оружие!», Эрдоган заявит: «Привет, оружие!» наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 5131
Разрыв Украины с США: что дальше?
Разрыв Украины с США: что дальше? Андреас Хайнеманн-Грюдер отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева, прямой эфир
12:03 4612
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном
Грядущий «Оскар»: процветает кумовство, нужны связи, погоня за шаблоном haqqin.az из Лос-Анджелеса
00:28 7349
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео
12:31 6339
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое
Взрыв в частном доме в Баку: состояние пострадавших тяжелое обновлено 13:55
13:55 5491
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
«Близкий друг» Путина возрождает «Северный поток-2»
13:40 4470
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров
11:46 3959
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
Дело о крушении самолета AZAL: в Казахстане заявили, что им «скрывать нечего»
12:12 4568
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
Лидеры Европы собираются в Лондоне на экстренный саммит по Украине
11:53 3169
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться