Правящая партия хочет снова выдвинуть Эрдогана в президенты

В правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) рассматривают перспективу повторного выдвижения президента Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента в ноябре 2027 года. Об этом заявил заместитель председателя ПСР Хюсейин Яйман, сообщает агентство IHA.

«Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате. На следующих выборах мы снова сделаем главой страны нашего президента», - сказал Яйман на встрече с членами ПСР в Анталье.

По словам политика, кандидатура Эрдогана будет выдвинута Республиканским альянсом, в который входят ПСР и Партия националистического движения.