Премьер Шотландии против визита Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп не должен приезжать с государственным визитом в Великобританию, не уточнив, что будет защищать Украину и обеспечивать ее независимость. Так первый министр Шотландии Джон Суинни заявил в эфире BBC.

По его словам, США сейчас не выглядят «надежным партнером в борьбе за мир».