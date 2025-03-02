Премьер Шотландии против визита Трампа в Британию
Президент США Дональд Трамп не должен приезжать с государственным визитом в Великобританию, не уточнив, что будет защищать Украину и обеспечивать ее независимость. Так первый министр Шотландии Джон Суинни заявил в эфире BBC.
По его словам, США сейчас не выглядят «надежным партнером в борьбе за мир».
Президент Владимир Зеленский был «предан» США, и Россия из-за этого получила «зеленый свет» для разрушительных действий на международном уровне, прокомментировал Суинни публичную перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме, во время которой президент и вице-президент США обвинили украинского лидера в неуважительном отношении и нежелании установить мир.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу приглашение от короля Великобритании совершить государственный визит, напоминает BBC. Трамп совершил первый государственный визит в Великобританию в 2019, тогда он встретился с королевой Елизаветой II. Президенты США, занимающие вторые сроки, традиционно не получают государственных визитов в Британию, а приглашаются на чай или обед с монархом. Но в письме короля Карла предлагалось провести встречу в Шотландии, где Трампу принадлежат два поля для гольфа, чтобы обсудить организацию второго государственного визита.