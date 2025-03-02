Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ смогли продвинуться до улицы Толбухина и шахты «Центральная», восстановив контроль над значительной частью города. Геолоцированные кадры подтверждают, что украинские силы развивают наступление как с севера, так и с юго-востока города.

Армия Украины нанесла удар по российским войскам в Торецке на востоке страны, вернув контроль над ключевыми районами в центре города, сообщают украинские СМИ.

Российские Z-блогеры, ранее заявлявшие о полном контроле над Торецком, теперь признают, что город остается «серой зоной». Близкий к Министерству обороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия, их диверсионные группы активны в центральных кварталах.

Аналитики OSINT и военные блогеры подтверждают, что российские силы рискуют оказаться в окружении. По последним данным, украинская армия смогла перерезать ключевые пути снабжения россиян.

Отмечается, что операция ВСУ в Торецке не только изменила ситуацию на поле боя, но и серьезно ударила по российской пропаганде.

Военный обозреватель Дэвид Акс пишет в Forbes, что в Торецке и вокруг него украинцы контратакуют и продвигаются обратно в город.

Аналитик напомнил, что в начале февраля россияне объявили о взятии города, но, отмечает он, российский контроль над ним длился недолго: «Через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы контратаковали и быстро продвинулись обратно в город».

Акс привел данные эстонского аналитика WarTranslated, который сообщил, что в центре Торецка продолжаются бои, «враг теряет контроль» и «есть сообщения о полном окружении российских оккупантов на нескольких участках». «Даже подкрепленные войсками, переброшенными с Покровской оси, российские полки в Торецке и вокруг него отступают», - пишет обозреватель.