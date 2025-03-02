У салонов Tesla протесты против Маска

В США и в некоторых городах Европы прошли протесты против действий Илона Маска в администрации Дональда Трампа.

CNN сообщает, что на улицы вышли жители Бостона, Портленда, Вашингтона, Тусона (штат Аризона), ряда городов Калифорнии и Флориды. Впервые в акциях протеста приняли участие и европейцы, собравшись у салонов Tesla в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике. Всего в выходные состоялось около 50 акций протеста.

Участники акций выразили недовольство действиями и высказываниями Маска, в том числе в рамках его работы в Департаменте по правительственной эффективности (DOGE), учрежденном Дональдом Трампом. Протестующие призывали к бойкоту продукции Tesla, а акционеров компании — к вотуму недоверия Маску.

В январе на фоне поддержки Илоном Маском ультранационалистических партий Европы продажи Tesla на континенте рухнули на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, притом что в целом продажи электромобилей в Европе по итогам января выросли на 37%.