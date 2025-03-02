Нетаньяху пригрозил ХАМАС

«В связи с отказом ХАМАС от плана [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия», - заявил на еженедельном заседании кабмина Нетаньяху, его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что блокировка доступа гуманитарной помощи в сектор Газа вызвана отказом движения ХАМАС от плана США по дальнейшему прекращению огня в анклаве.

Нетаньяху напомнил, что Израиль, со своей стороны, полностью согласен с планом Уиткоффа, по которому срок действия режима прекращения огня в Газе должен быть продлен на время священного для мусульман месяца Рамадан (в 2025 году завершается 29 марта) и иудейского праздника Песах (в 2025 году будет отмечаться с 12 по 19 апреля). Согласно этому плану, в первый день его реализации ХАМАС освободит половину заложников и вернет тела погибших. В конце, если удастся достичь соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники и возвращены оставшиеся тела погибших.

По словам Нетаньяху, Израиль в этом вопросе пользуется поддержкой США и их президента Дональда Трампа: «Мы полностью согласованы с президентом Трампом и его командой. По имеющейся у Израиля информации, ХАМАС удерживает 59 заложников: до 24 живыми и не менее 35 погибшими. Мы не отказываемся ни от одного из них и твердо намерены вернуть их всех домой».

Премьер отметил, что сейчас Израиль может в любой момент возобновить боевые действия, поскольку 42-дневный срок прекращения огня, предусмотренный первой фазой соглашения по Газе, 1 марта истек. Однако израильская сторона этого пока не делает и отвечает согласием на план Уиткоффа, хотя считает, что ХАМАС постоянно нарушает условия перемирия, заявил Нетаньяху.

«…Я хочу прояснить еще одну вещь: не будет никаких «бесплатных обедов». Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, он глубоко ошибается», - заявил Нетаньяху.

«Если ХАМАС продолжит свою политику и не освободит наших заложников, последуют дополнительные меры, которые я не буду озвучивать здесь», - предупредил он.