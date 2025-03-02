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Трамп может вывести 20 тысяч военных из Европы

17:46 1263

Администрация президента США Дональда Трампа может вывести из Европы 20 тысяч американских военных, дополнительно направленных туда экс-президентом Джо Байденом, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В январе такие же данные приводил неназванный европейский дипломат в разговоре с итальянским агентством ANSA. В середине февраля возможность вывода 20 тысяч американских военных допускала и экс-посол США в НАТО Джули Смит.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». При этом, по его словам, «уровень европейских войск на континенте важен».

WP отмечает, что с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 тыс. до 105 тыс. человек, из них постоянно дислоцированы на континенте примерно 63 тыс. Наибольшее их число сосредоточено в Германии (почти 35 тыс.).

Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Болгарии, Прибалтике и других европейских регионах.

Немецкая Bild 25 февраля сообщала со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности в Восточной Европе, что вывод американских войск вытекает из требования президента Владимира Путина от 2021 года, согласно которому военных США не должно быть во «всех странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года». Москва требовала, чтобы страны НАТО не размещали «свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».

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