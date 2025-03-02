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Турция анонсирует скорый запуск газопровода Ыгдыр - Нахчыван

18:05 879

Работы на трубопроводе Ыгдыр - Нахчыван находятся на заключительной стадии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, которые приводит Anadolu, в церемонии открытия газопровода, который будет введен в эксплуатацию на следующей неделе, примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также высокопоставленные официальные лица Азербайджана и Турции.

«Потребности Нахчывана в газе теперь будут удовлетворяться через Турцию», - заявил турецкий министр.

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