Турция анонсирует скорый запуск газопровода Ыгдыр - Нахчыван
18:05 879
Работы на трубопроводе Ыгдыр - Нахчыван находятся на заключительной стадии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, которые приводит Anadolu, в церемонии открытия газопровода, который будет введен в эксплуатацию на следующей неделе, примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также высокопоставленные официальные лица Азербайджана и Турции.
«Потребности Нахчывана в газе теперь будут удовлетворяться через Турцию», - заявил турецкий министр.
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