Турция анонсирует скорый запуск газопровода Ыгдыр - Нахчыван

Работы на трубопроводе Ыгдыр - Нахчыван находятся на заключительной стадии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, которые приводит Anadolu, в церемонии открытия газопровода, который будет введен в эксплуатацию на следующей неделе, примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также высокопоставленные официальные лица Азербайджана и Турции.

«Потребности Нахчывана в газе теперь будут удовлетворяться через Турцию», - заявил турецкий министр.