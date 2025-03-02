Белый дом: Трамп съел обед Зеленского

«Президенту понравился обед... он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского», — сказала Ливитт.

По ее словам, Трамп отменил совместный обед, так как пришел к выводу, что Зеленский не готов к серьезному обсуждению мирного урегулирования.

Сразу после переговоров источники Fox News сообщили, что приготовленный для двух президентов обед будет подан сотрудникам Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме 28 февраля. Украинский лидер прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам, однако переговоры начались с перепалки в присутствии журналистов. Разговор проходил на повышенных тонах, Трамп обрушился с критикой на украинского президента, заявив, что тот проявил неуважение к США. Президент Украины покинул Белый дом досрочно, не подписав документ и отменив запланированную пресс-конференцию, а также свое выступление в Гудзоновском институте в Вашингтоне.