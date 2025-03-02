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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Орбан призывает ЕС к прямым переговорам с Москвой

18:41 682

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом начать прямые переговоры между Евросоюзом и Россией.

В документе, опубликованном на правительственном сайте, содержится также предложение к ЕС поддержать нейтральную резолюцию по Украине, принятую 24 февраля Советом Безопасности ООН.

«Я убежден, что Европейский союз, следуя примеру Соединенных Штатов, должен начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и установлении прочного мира в Украине», - говорится в послании Орбана.

В нем также отмечается, что внутри ЕС сохраняются «стратегические разногласия в подходе к Украине», и поэтому консенсуса на саммите сообщества 6 марта достичь не удастся. В связи с этим Орбан предложил не принимать на этой встрече пространный документ с общими выводами, а ограничиться кратким заявлением об одобрении резолюции СБ ООН от 24 февраля.

Резолюция Совбеза носит нейтральный характер, в ней не возлагается ответственность за войну в Украине на Россию. Она была принята при поддержке России, Китая, США и еще семи стран. Пять государств, включая Великобританию и Францию, от голосования воздержались. Документ содержит призыв «быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией».

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