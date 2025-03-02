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Киев обвиняет: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины

18:55 851

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, ротация этих сотрудников на Запорожской АЭС прошла впервые без согласования с Украиной.

«Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях», - цитирует Интерфакс-Украина комментарий МИД Украины.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, однако ответственность за такие действия возлагает на Россию, которая «создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», заявили в ведомстве.

В ноте протеста руководству МАГАТЭ Украина осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности страны и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Уточняется, что РФ отказывалась предоставить гарантии безопасности сотрудникам МАГАТЭ, если бы те ехали через подконтрольную Украине территорию.

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