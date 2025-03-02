Команда Трампа намекает на отставку Зеленского?
Президент Украины Владимир Зеленский «должен прийти в себя» и «с благодарностью» вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью NBC News.
«Что-то должно измениться: либо он (Зеленский) должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать. Решать украинцам, но могу сказать одно - мы снова утверждаем мир через силу», - сказал Джонсон.
По его словам, администрация Трампа хочет, чтобы обе стороны - Россия и Украина - сотрудничали с США, в частности, чтобы президент Зеленский «сделал необходимые шаги». «Президент Трамп пытается заставить эти две стороны достичь мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, было фактическим сигналом для нас, что он еще не готов к этому, и я считаю, что это большое разочарование», - сказал спикер.
После спора в Овальном кабинете Дональд Трамп написал в соцсети, что Зеленский «еще не готов к миру» и должен вернуться, когда будет готов.
* * * 19:05
Соединенные Штаты не уверены, что президент Украины Владимир Зеленский готов «добросовестно» вести переговоры по Украине.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.
«Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», - сказал он.
Уолтц также заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть лидера Украины, который готов вести дела с Вашингтоном и Москвой, а если Владимир Зеленский не сможет соответствовать данному требованию, это станет «проблемой».
«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», - сказал Уолтц в ответ на вопрос ведущей, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News заявил, что администрация США неоднократно объясняла Киеву, что сначала она планирует установить мир в Украине, и лишь потом обсуждать гарантии безопасности. «Все говорят о гарантиях безопасности, чтобы обеспечить мир. Но сначала нужно установить мир. Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы. Им это неоднократно объясняли», - утверждает Рубио.