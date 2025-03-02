Команда Трампа намекает на отставку Зеленского?

Президент Украины Владимир Зеленский «должен прийти в себя» и «с благодарностью» вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью NBC News.

«Что-то должно измениться: либо он (Зеленский) должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать. Решать украинцам, но могу сказать одно - мы снова утверждаем мир через силу», - сказал Джонсон.

По его словам, администрация Трампа хочет, чтобы обе стороны - Россия и Украина - сотрудничали с США, в частности, чтобы президент Зеленский «сделал необходимые шаги». «Президент Трамп пытается заставить эти две стороны достичь мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, было фактическим сигналом для нас, что он еще не готов к этому, и я считаю, что это большое разочарование», - сказал спикер.

После спора в Овальном кабинете Дональд Трамп написал в соцсети, что Зеленский «еще не готов к миру» и должен вернуться, когда будет готов.