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Стрельба в торговом центре в Подмосковье

19:42 2557

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах.

Российские СМИ сообщали об эвакуации посетителей.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что стрелка задержали. «На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, нарушитель — мужчина, у которого произошел конфликт с охраной ТЦ. Охранники избили его и выгнали из ТЦ. Вскоре после этого мужчина вернулся и открыл стрельбу из травматического пистолета. Также, по данным Shot, трое пострадавших — это сам стрелок и два охранника. Официального подтверждения этим данным пока нет.

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