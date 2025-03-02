Стрельба в торговом центре в Подмосковье
Мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах.
Российские СМИ сообщали об эвакуации посетителей.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что стрелка задержали. «На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Shot, нарушитель — мужчина, у которого произошел конфликт с охраной ТЦ. Охранники избили его и выгнали из ТЦ. Вскоре после этого мужчина вернулся и открыл стрельбу из травматического пистолета. Также, по данным Shot, трое пострадавших — это сам стрелок и два охранника. Официального подтверждения этим данным пока нет.