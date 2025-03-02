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Госсекретарь США обвиняет Зеленского

19:56 2888

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что якобы целью заявлений президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля была попытка сорвать возможные мирные переговоры.

Рубио утверждает, что США стремятся разработать план по урегулированию «конфликта», для чего необходимо «заставить все стороны сесть за стол переговоров». По мнению госсекретаря, президент Украины якобы пытается не дать этому случиться.

«Можем ли мы посадить их (Украину и Россию - ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский - он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту», - сказал госсекретарь США в интервью АBC.

По словам Рубио, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул важность дипломатии, Зеленский вмешался, тем самым якобы бросая вызов его заявлениям.

«Мы все понимаем, что Путин не будет легким переговорщиком. Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира в этом году или что он должен стать человеком года Гуманитарной ассоциации. Мы спорим о том, что у него очень большая страна», - отметил Рубио.

Госсекретарь отмечает, что россияне находятся в состоянии полной военной готовности и быстро разворачивают вооружение. По его словам, сейчас необходимо выяснить, есть ли возможность заставить РФ прекратить войну: «И единственный способ сделать это - привлечь россиян к переговорам, чего не смогли сделать европейцы, не смогла сделать администрация Байдена и даже не пыталась».

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