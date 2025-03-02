Трамп превратит Америку в «криптовалютную столицу мира»

Президент США Дональд Трамп инициировал создание стратегического резерва криптовалюты в Штатах. Он будет включать токены XRP, SOL и ADA.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social в воскресенье, 2 марта.

«Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он поручил начать работу над формированием резерва. «Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!» — добавил Трамп.

После этого заявления Bitcoin и другие криптовалюты выросли на несколько процентов.