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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Трамп превратит Америку в «криптовалютную столицу мира»

20:45 1173

Президент США Дональд Трамп инициировал создание стратегического резерва криптовалюты в Штатах. Он будет включать токены XRP, SOL и ADA.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social в воскресенье, 2 марта.

«Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он поручил начать работу над формированием резерва. «Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы делаем Америку снова великой!» — добавил Трамп.

После этого заявления Bitcoin и другие криптовалюты выросли на несколько процентов.

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