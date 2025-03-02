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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей
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Стармер показал Трампу, как надо принимать гостей

Почти половина американцев считает, что Трамп на стороне России

21:35 607

Половина американцев (52%) поддерживает Украину в войне с Россией, почти половина (44%) придерживается нейтральной позиции, 4% - на стороне России. Это следует из данных опросов CBS News и YouGov.

Опросы в основном проводились перед переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, которые провалились из-за спора в Овальном кабинете.

Лишь 11% респондентов считают, что Трамп поддерживает Киев в войне. 46% уверены, что он на стороне Москвы. Еще 43% полагают, что американский лидер относится к России и Украине одинаково.

Большинство американцев продолжают считать Россию недружественной страной или врагом. Сторонники республиканцев меньше склонны рассматривать ее как врага, чем американцы в целом.

В вопросе военной помощи Украине опрошенные разделились почти поровну: 51% считает, что США должны оказывать поддержку Киеву, 49% — что нет. За помощь Киеву выступают в основном сторонники демократов. По результатам опросов, опубликованных CBS News в апреле 2024 года, за поддержку Украины выступали 53%, против нее — 47%.

Американцы также уверены, что во внешней политике США происходят серьезные изменения. Большая часть считает, что это к худшему (42%). Уверены в том, что перемены к лучшему, 31% опрошенных. Большинство убеждено, что Соединенные Штаты должны работать вместе со своими союзниками.

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