Зеленский прибыл на встречу с британским королем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Карлом III. Она проходит в Сандрингемском дворце, передает SkyNews.

По информации издания, около 17:25 по местному времени (21:25 по Баку) над Сандрингемским дворцом пролетел и приземлился военный вертолет. На нем, как отмечается, прибыл Зеленский.

Сандрингемский дворец - частная усадьба королевской семьи Великобритании, расположен возле деревни Сандрингем в графстве Норфолк. В этой резиденции любила встречать Рождество покойная королева Елизавета II.