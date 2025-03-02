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Зеленский прибыл на встречу с британским королем

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2 мартa 2025, 22:14 2339

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с королем Великобритании Карлом III. Она проходит в Сандрингемском дворце, передает SkyNews.

По информации издания, около 17:25 по местному времени (21:25 по Баку) над Сандрингемским дворцом пролетел и приземлился военный вертолет. На нем, как отмечается, прибыл Зеленский.

Сандрингемский дворец - частная усадьба королевской семьи Великобритании, расположен возле деревни Сандрингем в графстве Норфолк. В этой резиденции любила встречать Рождество покойная королева Елизавета II.

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