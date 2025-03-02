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В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация

2 мартa 2025, 22:53 2255

Дагестан находится на «грани социального взрыва», предупредило российское Федеральное агентство по делам национальностей и выразило опасения по поводу усиливающейся исламизации в республике.

Об этом говорится в документе, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой после двойного теракта в республике. Документ оказался в распоряжении издания Der Spiegel.

По информации агентства, ситуация в Дагестане крайне напряженная: «инфраструктура полностью обветшала», что сопровождается отключениями электроэнергии, воды и газа, а также случаями отравления людей загрязненной водой. Причиной проблем авторы документа назвали «массовую коррупцию» в местных органах власти.

Одной из главных угроз названа «исламизация Дагестана», в этом обвиняют муфтия республики Ахмеда Абдуллаева. Ранее считавшийся «умеренной альтернативой» исламистам, Абдуллаев стал центром усиливающейся исламизации с 2017 года. В республике наблюдается расширение ношения никабов, что, по мнению экспертов, свидетельствует о формировании исламской идентичности.

По оценкам авторов доклада, Абдуллаев стремится доминировать как в общественной, так и политической жизни Дагестана, предлагая ввести шариат в качестве правовой системы и превратить республику в исламскую. Утверждается, что сторонники Абдуллаева занимают многие ключевые посты в правительстве.

В документе есть предложение о проведении «жесткой кадровой политики», которая будет включать в себя запреты на присутствие сторонников муфтия в органах власти и назначение ветеранов на руководящие позиции. Также предлагается запретить ношение «религиозной одежды» в образовательных учреждениях.

23 июня прошлого года террористы одновременно атаковали синагоги и православные храмы Махачкалы и Дербента, расстреливали сотрудников ДПС и несколько часов вели бои с силовиками. В результате теракта погибли 27 человек, включая полицейских и гражданских лиц.

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