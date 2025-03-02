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Украина заключила крупнейшее соглашение

2 мартa 2025, 23:18 1727

Анонсированный Британией проект помощи Украине стоимостью почти 2 миллиарда евро позволит ВСУ получить пусковые установки и более 5 тысяч ракет LLM для уничтожения боевых беспилотников. Об этом проинформировал министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет «Европейская правда».

О новом рекордном для Британии проекте усиления украинской ПВО ранее на пресс-конференции в Лондоне сообщил британский премьер Кир Стармер, не уточнив при этом, о каком именно вооружении идет речь.

Умеров, находящийся в составе украинской делегации в Лондоне, уточнил, что в рамках этой инициативы Украина получит более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger и пусковые установки к ним.

«LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы (перехватчики), которые эффективно уничтожают дроны Shahed. Они уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов», – пояснил министр.

При этом министр подчеркнул, что речь идет не о немедленной поставке, а об усилении ПВО Украины в будущем. «Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов (почти 2 млрд евро) направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года», – добавил он.

Проект производства этого оружия и ракет будет совместно воплощен британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании, сказал Умеров.

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