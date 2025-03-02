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Новые санкции против России

2 мартa 2025, 23:25 1151

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита европейских лидеров в Лондоне объявил о введении новых санкций против 10 физических и 21 юридического лица из России, сообщает его пресс-служба.

В публикации говорится, что ограничения касаются девяти «лидеров военизированных организаций, сформировавшихся после [ЧВК] «Вагнер», одного члена связанного с ними высшего военного руководства России, девяти военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, и 12 аффилированных организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в рамках этой сети».

Всего под санкциями Канады оказались более 3 тыс. физических и юридических лиц.

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