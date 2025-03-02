Неизвестный устроил бойню в сирийской мечети: много жертв
2 мартa 2025, 23:36 786
По меньшей мере шесть человек погибли и 12 получили ранения в результате вооруженного нападения на толпу молящихся мусульман в сирийской провинции Хама.
Как сообщил телеканал Al Mayadeen, инцидент произошел в поселке Хаялин. Огонь открыл боевик, проезжавший мимо местной мечети на мотоцикле.
Полиция приняла меры по розыску преступника, раненым оказывается медицинская помощь.
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