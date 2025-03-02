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Тысячи израильтян протестуют у дома Нетаньяху

2 мартa 2025, 23:52 283

Тысячи израильтян собрались в воскресенье, 2 марта, недалеко от дома семьи премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призывая правительство продолжить переговоры с ХАМАС и вернуть из плена остающихся в Газе заложников.

NEWSru.co.il передает, что в демонстрации в Иерусалиме принимают участие от 4 до 7 тысяч человек.

Полиция обвиняет участников и организаторов акции протеста в нарушении договоренностей, в том числе после того, как сотни человек отправились от здания Кнессета на улицу Аза, недалеко от дома семьи Нетаньяху.

Полиция сообщает, что участники демонстрации перекрывали дороги своими транспортными средствами под предлогом их неисправности, что привело к заторам на дорогах.

Демонстранты разводили костры и зажигали факелы, что, по словам полицейских, было небезопасно для самих участников демонстрации и для окружающих.

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