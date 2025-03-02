НАТО призывает готовиться к прекращению войны

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня в российско-украинской войне. Об этом глава НАТО заявил по итогам саммита союзников, проходившего в Лондоне.

«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», – заявил Рютте.

Генсек НАТО также сообщил, что европейские лидеры заявили о готовности увеличить расходы на оборону в своих странах.

Ранее Рютте посоветовал президенту Украины помириться с Трампом: «Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США».