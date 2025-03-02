Бакинского «Робин Гуда» отправили в тюрьму на 5 с половиной лет

Как сообщает корреспондент haqqin.az, ранее судимый за аналогичное преступление Гасанов на этот раз выбрал для «зачистки» одну из квартир в Бинагадинском районе Баку. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он вынес из квартиры ювелирные изделия на сумму более 57 тысяч манатов. Полиция быстро задержала Гасанова. В ходе обыска в его доме обнаружили похищенные золотые украшения, а также специальное оборудование для вскрытия дверных замков. Против него было выдвинуто обвинение по статье 177.3.2 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК Азербайджана.

На суде Гасанов частично признал свою вину. Подсудимый рассказал, что на кражу решился из-за неважного финансового положения. Инструменты для вскрытия замков заказал в интернете. Чтобы не попасться на камеры наблюдения, Гасанов взял с собой не только черный зонт, но и запасной комплект одежды. После кражи несколько раз переодевался по пути, чтобы сбить с толку полицию при просмотре записей с камер. Продать похищенные украшения он не успел – его задержали сотрудники полиции. Несмотря на то, что украденные ювелирные изделия были возвращены владельцу, большинство из них оказалось в испорченном состоянии.

Гасанов рассказал, что, отбывая в прошлом срок за кражу, направил часть украденных денег на помощь неимущим и семьям заключенных. Но судью это не смягчило: Гасанова приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы.