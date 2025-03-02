В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак озадачил международных наблюдателей сказанным на ходу комментарием, что настало время организовать встречу Владимира Зеленского: «Пришел момент». Несложно проинтерпретировать слова самого доверенного человека из окружения украинского президента как готовность сменить стратегического партнера после того, как в Вашингтоне случился эпический скандал, и Трамп фактически потребовал от Зеленского принять путинские условия мира. Пристальнее смотреть в сторону Пекина вынуждает и резкое охлаждение отношений США с европейскими партнерами. А в последние дни из окружения Трампа стали звучать голоса за выход из НАТО. Об этом написал в социальных сетях Илон Маск, за это высказался сенатор Майк Ли. Вряд ли это можно считать случайностью. Если Америка кидает Европу, то Европе, а Украина ее неотъемлемая с некоторых пор часть, имеет смысл присмотреться к Китаю. Однако спешить с такими далеко идущими выводами не стоит.

Трансатлантические связи, имеющие глубокие, в буквальном смысле генетические корни, невозможно перерубить. Испортить – да, но и то временно, до смены администрации в Белом доме. Можно даже не сомневаться, что следующая президентская кампания пройдет под дружные обещания кандидатов вернуть Америке нормальность и починить все, что сломали и еще сломают сторонники MAGA. Пока же европейцы, и украинцы в их числе, будут до последнего стараться, чтобы нынешнее вашингтонское начальство окончательно не сбрендило, и доказывать ему преимущества сохранения союзных отношений, пусть и сильно откорректированных в сторону большей самостоятельности Европы, в том числе в принятии стратегических решений. Там же хотят большего вклада стран Старого Света в собственную безопасность? Ну, и вот. Китай в этой ситуации вожделенно облизывается: еще бы, США явно ухудшают свою военно-политическую позицию, ссорясь с союзниками, по ходу еще и ставя во главе своих силовых и разведывательных ведомств дилетантов (и это в лучшем случае) и разрушая гениальный и обходящийся буквально в считанные центы относительно результата механизм глобального мягкого влияния - USAID. Озвученное новым шефом Пентагона намерение в ближайшие четыре года сократить оборонный бюджет на 40% в Пекине могут отпраздновать недельным запоем: ни один глубоко внедренный агент не добился бы такого потрясающего результата. На радостях недавно представитель Минобороны Китая У Цянь открыто заявил Тайваню: «Мы придем и заберем вас рано или поздно». Если в Штатах все будет идти так, как идет, чего ж не забрать. Что касается Украины и, шире, Европы, участники недавней Мюнхенской конференции по безопасности рассказывают, что присутствовавшие там представители Китая были как никогда приветливы и дружелюбны. Еще бы! Трамп пообещал ввести тарифы против европейских товаров, а против китайских уже ввел. Значит, сам Конфуций велел укреплять взаимные экономические и, соответственно, политические связи. Америка вас не хочет? А Китай примет с объятьями.