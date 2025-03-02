Взрывы и тревога в Украине

В воскресенье вечером российский ударный беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова, произошел пожар, сообщил в соцсетях мэр Харькова Игорь Терехов.

«Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар», - написал он.

Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому.

«Суспiльне» сообщает о взрывах в Днепре. В Днепровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях, в нескольких районах Черкасской области.