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Джавад Зариф в знак протеста подал в отставку

00:42 1547

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку после объявления импичмента министру экономики и финансов ИРИ Абдольнасеру Хеммати.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

Согласно информации, Джавад Зариф подал свое прошение об отставке после заседания иранского Меджлиса (однопалатного парламента), во время которого от должности отстранили Хеммати. Президент Масуд Пезешкиан еще не принял заявление Зарифа.

Ранее стало известно, что парламент ИРИ  объявил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати во время открытого заседания в присутствии президента исламской республики Масуда Пезешкиана. Председатель законодательного органа Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что за отстранение министра от должности высказались 182 из 273 парламентариев, присутствовавших на заседании.

Иранский парламент запустил процедуру импичмента Хеммати 19 февраля. Основной причиной называется рекордное падение рыночного курса национальной валюты. Несмотря на то, что официальный курс Центрального банка составляет около 670 тыс. риалов за $1, рыночный курс по состоянию на 19 февраля превышал, по данным иранских СМИ, 900 тыс. риалов за $1.

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