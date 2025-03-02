Публикация ценой $7 миллиардов

Причиной такого решения стал пост Маска на платформе X, в котором он намекнул на связи Карлоса Слима с организованной преступностью. После публикации Слим сразу же отменил все соглашения по Starlink в Латинской Америке.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Латинской Америки América Móvil, принадлежащая мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, объявила о прекращении сотрудничества со Starlink Илона Маска, что стало серьезным ударом для бизнес-империи американского предпринимателя. Об этом сообщает Baller Alert.

América Móvil объявила о масштабных инвестициях в $22 миллиарда в ближайшие три года для укрепления своей сети в Латинской Америке. Это решение изменяет баланс сил в регионе, ранее ожидалось, что Starlink станет ключевым игроком на мексиканском рынке спутникового интернета.

Потери для Маска в результате разрыва этого сотрудничества оцениваются в $7 миллиардов, поскольку Starlink возлагал большие надежды на партнерство с América Móvil.

Мексиканский магнат также объявил об изменении стратегии развития, направляя свои телекоммуникационные проекты в европейские и китайские компании. Этот шаг не только ослабляет американское присутствие на латиноамериканском рынке, но и открывает двери для китайских телекомгигантов, конкурирующих с США в области цифровых технологий.