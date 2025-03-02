Зеленский: Украина готова подписать соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Об этом Зеленский заявил журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает ВВС.

Президента Украины спросили о будущем соглашения. Зеленский ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром: «Наша политика не в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать. Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы».