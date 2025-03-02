USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Зеленский: Украина готова подписать соглашение

01:33 890

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Об этом Зеленский заявил журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает ВВС.

Президента Украины спросили о будущем соглашения. Зеленский ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром: «Наша политика не в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать. Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы».

Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 662
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России обновлено 21:25
2 мартa 2025, 21:25 11561
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10592
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 3831
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5610
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3300
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 15383
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи о развитии ситуации
2 мартa 2025, 17:17 11358
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 9869
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров; все еще актуально
2 мартa 2025, 11:46 5769
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
2 мартa 2025, 16:10 4534

ЭТО ВАЖНО

Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 662
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России обновлено 21:25
2 мартa 2025, 21:25 11561
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10592
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 3831
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5610
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3300
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 15383
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи о развитии ситуации
2 мартa 2025, 17:17 11358
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 9869
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров; все еще актуально
2 мартa 2025, 11:46 5769
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
2 мартa 2025, 16:10 4534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться