Перемирие в войне на один месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит совместный план с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по достижению мира в Украине. В частности, предлагается перемирие для Украины на один месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

«Эммануэль Макрон не верит в соглашение о прекращении огня, заключенное между американцами и россиянами, убежден, что Владимир Путин прежде всего будет пытаться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации», - пишет издание.

Поэтому Макрон и Стармер разработали франко-британский план по Украине. В качестве альтернативы они предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» продолжительностью один месяц. По словам президента Франции, такой план имеет преимущество, поскольку позволит контролировать выполнение перемирия. Второй этап плана — это отправка миротворцев на территорию Украины.

Президент Франции считает, что в течение нескольких дней урегулирование может «сдвинуться с мертвой точки». Он также заверил, что в ближайшие недели «на украинской территории не будет никаких европейских войск».

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, с развертыванием войск»,— сказал Макрон. По его словам, проверить, соблюдается ли режим прекращения огня, будет «очень сложно»: «Надо понимать, что фронт сегодня - это эквивалент линии Париж - Будапешт. В случае всеобщего прекращения огня было бы очень сложно проверить, соблюдается ли перемирие по всей линии фронта».