USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Перемирие в войне на один месяц

новость дополнена
01:41 663

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит совместный план с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по достижению мира в Украине. В частности, предлагается перемирие для Украины на один месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

«Эммануэль Макрон не верит в соглашение о прекращении огня, заключенное между американцами и россиянами, убежден, что Владимир Путин прежде всего будет пытаться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации», - пишет издание.

Поэтому Макрон и Стармер разработали франко-британский план по Украине. В качестве альтернативы они предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» продолжительностью один месяц. По словам президента Франции, такой план имеет преимущество, поскольку позволит контролировать выполнение перемирия. Второй этап плана — это отправка миротворцев на территорию Украины.

Президент Франции считает, что в течение нескольких дней урегулирование может «сдвинуться с мертвой точки». Он также заверил, что в ближайшие недели «на украинской территории не будет никаких европейских войск».

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться приемлемого перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, после подписания мира, с развертыванием войск»,— сказал Макрон. По его словам, проверить, соблюдается ли режим прекращения огня, будет «очень сложно»: «Надо понимать, что фронт сегодня - это эквивалент линии Париж - Будапешт. В случае всеобщего прекращения огня было бы очень сложно проверить, соблюдается ли перемирие по всей линии фронта».

Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 664
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России обновлено 21:25
2 мартa 2025, 21:25 11561
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10593
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 3831
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5611
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3300
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 15383
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи о развитии ситуации
2 мартa 2025, 17:17 11358
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 9869
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров; все еще актуально
2 мартa 2025, 11:46 5769
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
2 мартa 2025, 16:10 4534

ЭТО ВАЖНО

Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 664
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России обновлено 21:25
2 мартa 2025, 21:25 11561
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10593
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 3831
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5611
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3300
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 15383
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи о развитии ситуации
2 мартa 2025, 17:17 11358
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 9869
Постоянно выживающие
Постоянно выживающие война миров; все еще актуально
2 мартa 2025, 11:46 5769
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
Фон дер Ляйен: «Путь к миру лежит через силу»
2 мартa 2025, 16:10 4534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться