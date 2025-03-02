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Итоги экстренного саммита по Украине
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Нетаньяху не устает благодарить Трампа

01:59 171

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении на английском языке несколько раз поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку в ситуации с сектором Газа и за поставки вооружений, которые задерживала администрация предыдущего американского президента.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его непоколебимую поддержку Израиля. Во время моего недавнего визита в Вашингтон я сказал, что Дональд Трамп - самый лучший друг, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме. И президент Трамп демонстрирует эту дружбу каждый день. Он продемонстрировал это своим дальновидным планом для Газы - это план, который Израиль полностью поддерживает. Он продемонстрировал это, отправив нам все боеприпасы, которые задерживались. <...> И он продемонстрировал это, полностью поддержав Израиль и, ради освобождения заложников, оказав давление на тех, на кого действительно нужно было, - на ХАМАС», - сказал Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.

Израильский премьер вновь подчеркнул, что его страна приняла план Стива Уиткоффа о продлении режима временного прекращения огня на 50 дней, в соответствии с которым половина остающихся в Газе заложников должна быть освобождена сразу, а другая половина - по окончании перемирия, если в ходе него будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня.

Нетаньяху предупредил, что Израиль «предпримет дальнейшие шаги, если ХАМАС продолжит удерживать [израильских] заложников».

«…Израиль знает, что Америка и президент Трамп поддерживают нас. Спасибо еще раз, президент Трамп! Спасибо за все, что вы делаете, чтобы вернуть наших заложников, укрепить нашу безопасность и обеспечить процветающее и мирное будущее для всех народов Ближнего Востока», - заключил он.

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