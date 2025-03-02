USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

Сильный пожар в Хырдалане

фото; видео
02:21 676

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о пожаре на объекте общественного питания в городе Хырдалан Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

«Мероприятия по тушению пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Местные СМИ пишут, что горит ресторан «Фахралы», расположенный на территории жилого комплекса AAF Park.

В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 875
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 12165
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 3400
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 11809
Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 1833
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10859
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 4479
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5841
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3631
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 16019
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 10010

ЭТО ВАЖНО

В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 875
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 12165
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 3400
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 11809
Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 1833
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 10859
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 4479
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 5841
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 3631
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 16019
Украина уходит к Китаю
Украина уходит к Китаю видео; все еще актуально
2 мартa 2025, 12:31 10010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться