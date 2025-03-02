Сильный пожар в Хырдалане

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о пожаре на объекте общественного питания в городе Хырдалан Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

«Мероприятия по тушению пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Местные СМИ пишут, что горит ресторан «Фахралы», расположенный на территории жилого комплекса AAF Park.