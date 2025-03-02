Сильный пожар в Хырдалане
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о пожаре на объекте общественного питания в городе Хырдалан Апшеронского района.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
«Мероприятия по тушению пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе.
Местные СМИ пишут, что горит ресторан «Фахралы», расположенный на территории жилого комплекса AAF Park.
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