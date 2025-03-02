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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе

Отдел спорта
02:35 856

В возрасте 49 лет умер 3-кратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, россиянин Бувайсар Сайтиев.

Предварительной причиной смерти называется остановка сердца.

В последнее время Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем.

Уроженец Хасавюрта побеждал на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008). Он также являлся 6-кратным чемпионом мира и 6-кратным чемпионом Европы.

Память знаменитого борца чтят и в Азербайджане. В частности, в своих соцсетях соболезнования выразили заслуженный тренер Азербайджана Фирдовси Умудов и многократный чемпион мира и Европы, дважды призер Олимпийских игр Гаджи Алиев.

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