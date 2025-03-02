В Америке запретили писать о политике

Владелец Washington Post,он же по совместительству глава крупнейшего в мире онлайнового продавца Amazon приказал руководству газеты в корне изменить редакционную политику отдела «Мнение». Отныне там разрешено публиковать лишь статьи под рубрикой «Личная свобода» и «Свободные рынки». А все остальное, как объявил Безос коллективу столичного издания, «пусть печатают другие». Отдел «Мнение» - важнейший в столичной газете. По сути это газета в газете. В WP два главреда — один отвечает за новости, другой за комментарии. Эта полоса является широкой трибуной обмена мнений и там представлены взгляды как либеральных колумнистов, таких как Дэвид Игнатиус и Рут Маркус так и консервативных — Джорджа Уилла и Чарльза Краутхаммера. На ней же публикуются передовые статьи газеты и письма читателей. Это традиция свободного обмена мнения существовала с самого рождения газеты на протяжении многих десятилетий. Сейчас владелец положил этому конец. Он мог с таким же успехом сказать: «Вы теперь можете писать только о птичках или цветочках, а политику не трогайте, уволю».

Дэвид Шипли, редактор отела «Мнение» уволился сразу же после этого объявления, не дождавшись наказания Безоса. Ох уж эти олигархи, туды их в качель, сколько вреда они приносят независимой прессе! Во второй половине 90-ых годов такой печальный опыт приобрела газета «Известия, в которой я проработал ровно три десятилетия — от звонка до звонка. Она отдалась в руки разных олигархов, которые один за другим стала приобретать крупные пакеты акций. Им невозможно было объяснить, что газета — не бензоколонка и не металлургический завод, она не приносит прибыль, она для другого. В августе 1998 году на волне оглушительного дефолта в «Известиях» произошел переворот, все ее высшее руководство было уволено. А к власти пришли так называемые «эффективные менеджеры». Их цель была одна — быстро оккупировать поляну, взять оттуда все, что там лежит, а потом тихо-тихо свалить, по возможности не привлекая внимания прокуратуры.

После этого в газете остались руины. Ее тираж, в годы горбачевской перестройки, достигавший 11 миллионов скатился до пары-тройки сотен тысяч. Главный «эффективный менеджер» подобрал команду по своему образу и подобию — не слишком выдающихся, но крайне честолюбивых журналистов. Которые легко меняли цвет в зависимости от политической конъюнктуры. Добрые известинские традиции солидарности умирали, как и сама душа старейшего в стране издания. Потом, уйдя из газеты, кто-то из этих малых «эффективных менеджеров» попытался прорваться в политический эшелон страны. Удалось лишь одному из них — В. Фадееву, который сейчас возглавляет Совет по правам человека РФ. Главной его инициативой на этом посту стал призыв убрать с Лубянской площади Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий в СССР. Мол, слишком мозолит он глаза работникам известного ведомства напротив.

А в самой газете в минувшие четверть века один за другим менялись главные редактора, каждый из них был хуже предыдущего. Последним на моей памяти был известный прохиндей, знакомый, наверное, читателям haqqin.az - Габрелянов, который Арам. Его фирменным стилем было обложить тройным матом на летучках коллектив редакции, преимущественно его женскую часть. И это в газете, которая с советских времен славилась уважительным отношением руководства к рядовым сотрудникам. Сейчас один из моих бывших коллег пишет мне: «Спросил в киоске, есть ли газета «Известия»? Мне ответили, что нет, и не будет, потому что спрос на нее полностью отсутствует». Конечно, смерть в России многих периодических изданий связана не только с приходом в них олигархов. Полностью изменился политический ландшафт в стране. И, разумеется, Америка с ее свободой печати — не Россия. Но когда я узнал, что онлайновый гений Джеф Безос покупает Washington Post, то поневоле перекрестился. И, как видите, не зря. Вы можете сказать: А что разве другие газеты США не принадлежат олигархам? Верно, и первый в этом ряду — Руперт Мёрдок, владелец Wall Street Journal и многих других изданий. Но он хозяйничает на медийном поле с 50-ых годов прошлого столетия, когда унаследовал от отца небольшую газету The News.

А варяга Безос не имел ни малейшего представления о том, как делается газета, и не собирался чтить ее традиции. В октябре прошлого года он ошеломил коллектив, когда запретил изданию поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты, в данном случае Камалу Харрис. После этого из WP уволились многие именитые авторы, среди них либеральная колумнистка Дженнифер Рубин. В январе за ней последовала карикатуристка Энн Тельнес. Хозяин газеты не позволил публиковать ее рисунок, на котором он припал к ногам Трампа с мешком денег. Газета за один день потеряла почти две сотни тысяч подписчиков. Ее руководство приняло win-back стратегию, чтобы вернуть читателей, но все было безрезультатно. Сейчас Безос написал, что он предложил редактору отдела «Мнения» Шипли сказать: «Черт побери, да», имея в виду его согласие остаться в газете, но если этого не сделает, то тогда он ему скажет: «Черт побери, нет». В этом весь Джефф Безос, известный не только своим гомерическим смехом, который слышен на всех этажах здания газеты, но и жестким и бесцеремонным обращением со своими работниками. Крайнее недовольство журналистов проявилось на собрание коллектива, сказали мне присутствовавшие на нем. Уходящий в отставку Шипли в течение часа отбивался от вопросов коллег, шокированных решением владельца газеты. Джефф Стейн, репортер экономических новостей охарактеризовал происходящее как «массовое посягательство» на свободу слова с тем, чтобы «полностью запретить диссидентские взгляды» в газете.