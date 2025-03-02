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В Америке запретили писать о политике

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
02:33 876

Владелец Washington Post,он же по совместительству глава крупнейшего в мире онлайнового продавца Amazon приказал руководству газеты в корне изменить редакционную политику отдела «Мнение». Отныне там разрешено публиковать лишь статьи под рубрикой «Личная свобода» и «Свободные рынки». А все остальное, как объявил Безос коллективу столичного издания, «пусть печатают другие».

Отдел «Мнение» - важнейший в столичной газете. По сути это газета в газете. В WP два главреда — один отвечает за новости, другой за комментарии. Эта полоса является широкой трибуной обмена мнений и там представлены взгляды как либеральных колумнистов, таких как Дэвид Игнатиус и Рут Маркус так и консервативных — Джорджа Уилла и Чарльза Краутхаммера. На ней же публикуются передовые статьи газеты и письма читателей.

Это традиция свободного обмена мнения существовала с самого рождения газеты на протяжении многих десятилетий. Сейчас владелец положил этому конец. Он мог с таким же успехом сказать: «Вы теперь можете писать только о птичках или цветочках, а политику не трогайте, уволю».

Отныне в Washington Post разрешено публиковать лишь статьи под рубрикой «Личная свобода» и «Свободные рынки». А все остальное, как объявил Безос коллективу столичного издания, «пусть печатают другие»

Дэвид Шипли, редактор отела «Мнение» уволился сразу же после этого объявления, не дождавшись наказания Безоса.

Ох уж эти олигархи, туды их в качель, сколько вреда они приносят независимой прессе!

Во второй половине 90-ых годов такой печальный опыт приобрела газета «Известия, в которой я проработал ровно три десятилетия — от звонка до звонка. Она отдалась в руки разных олигархов, которые один за другим стала приобретать крупные пакеты акций. Им невозможно было объяснить, что газета — не бензоколонка и не металлургический завод, она не приносит прибыль, она для другого.

В августе 1998 году на волне оглушительного дефолта в «Известиях» произошел переворот, все ее высшее руководство было уволено. А к власти пришли так называемые «эффективные менеджеры». Их цель была одна — быстро оккупировать поляну, взять оттуда все, что там лежит, а потом тихо-тихо свалить, по возможности не привлекая внимания прокуратуры.

Washington Post убивают так, как в 1990-х покончили с "Известиями"

После этого в газете остались руины. Ее тираж, в годы горбачевской перестройки, достигавший 11 миллионов скатился до пары-тройки сотен тысяч. Главный «эффективный менеджер» подобрал команду по своему образу и подобию — не слишком выдающихся, но крайне честолюбивых журналистов. Которые легко меняли цвет в зависимости от политической конъюнктуры.

Добрые известинские традиции солидарности умирали, как и сама душа старейшего в стране издания.

Потом, уйдя из газеты, кто-то из этих малых «эффективных менеджеров» попытался прорваться в политический эшелон страны. Удалось лишь одному из них — В. Фадееву, который сейчас возглавляет Совет по правам человека РФ. Главной его инициативой на этом посту стал призыв убрать с Лубянской площади Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий в СССР. Мол, слишком мозолит он глаза работникам известного ведомства напротив.

Менеджер газеты Фадеев потом стал призывать убрать с Лубянской площади Соловецкий камень

А в самой газете в минувшие четверть века один за другим менялись главные редактора, каждый из них был хуже предыдущего. Последним на моей памяти был известный прохиндей, знакомый,  наверное, читателям haqqin.az - Габрелянов, который Арам. Его фирменным стилем было обложить тройным матом на летучках коллектив редакции, преимущественно его женскую часть. И это в газете, которая с советских времен славилась уважительным отношением руководства к рядовым сотрудникам.

Сейчас один из моих бывших коллег пишет мне: «Спросил в киоске, есть ли газета «Известия»? Мне ответили, что нет, и не будет, потому что спрос на нее полностью отсутствует».

Конечно, смерть в России многих периодических изданий связана не только с приходом в них олигархов. Полностью изменился политический ландшафт в стране. И, разумеется, Америка  с ее свободой печати — не Россия. Но когда я узнал, что онлайновый гений Джеф Безос покупает Washington Post,  то поневоле перекрестился.

И, как видите, не зря.

Вы можете сказать: А что разве другие газеты США не принадлежат олигархам? Верно, и первый в этом ряду — Руперт Мёрдок, владелец Wall Street Journal и многих других изданий. Но он хозяйничает на медийном поле с 50-ых годов прошлого столетия, когда унаследовал от отца небольшую газету The News.

А похоронил газету небезызвестный Арам Габрелянов

А варяга Безос не имел ни малейшего представления о том, как делается газета, и не собирался чтить ее традиции. В октябре прошлого года он ошеломил коллектив, когда запретил изданию поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты, в данном случае Камалу Харрис. После этого из WP уволились многие именитые авторы, среди них либеральная колумнистка Дженнифер Рубин. В январе за ней последовала карикатуристка Энн Тельнес. Хозяин газеты не позволил публиковать ее рисунок, на котором он припал к ногам Трампа с мешком денег.

Газета за один день потеряла почти две сотни тысяч подписчиков. Ее руководство приняло win-back стратегию, чтобы вернуть читателей, но все было безрезультатно.

Сейчас Безос написал, что он предложил редактору отдела «Мнения» Шипли сказать: «Черт побери, да», имея в виду его согласие остаться в газете, но если этого не сделает, то тогда он ему скажет: «Черт побери, нет». В этом весь Джефф Безос, известный не только своим гомерическим смехом, который слышен на всех этажах здания газеты, но и жестким и бесцеремонным обращением со своими работниками.

Крайнее недовольство журналистов проявилось на собрание коллектива,  сказали мне присутствовавшие на нем. Уходящий в отставку Шипли в течение часа отбивался от вопросов коллег, шокированных решением владельца газеты. Джефф Стейн, репортер экономических новостей охарактеризовал происходящее как «массовое посягательство» на свободу слова с тем, чтобы «полностью запретить диссидентские взгляды» в газете.

А теперь настала очередь Радио "Свобода"

Сам Безос пытается оправдаться. «Нет—нет, я не заявляю о том, что Washington Post должна поддерживать лишь одну политическую партию».

Свежо предание да верится с трудом. Если так и дальше продолжаться будет, то хозяин газеты, выходец из семьи кубинцев низведет WP до уровня партийного издания «Гранма», в котором никакого диссидентского писка не может быть по определению.

Не верите? А я легко. Все в самой демократической стране мира идет к тому. Посол по особым поручениям Ричард Гренелл призвал распустить «Голос Америки». А главный распорядитель на медийном пространстве Илон Маск ратует за закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Конечно, он не мог видеть, как в тухлой атмосфере совка десятки тысяч граждан приникали к радиопреемникам, чтобы услышать голос правды.

«Да заткните их теперь, - говорит Маск об этих радиостанциях, - они никому не нужны и лишь тратят деньги налогоплательшиков». Обе радиостанции являются государственными. А чтобы приструнить частные лавочки вроде WP достаточно руки владельца и хозяина. Он точно заставит их, как в СССР, следовать линии партии.

Помните проникновенный монолог Рудика из фильма «Москва слезам не верит»? О том, что «скоро в стране не будет ни газет, ни театра, ни кино, ни книг, останется одно лишь телевидение». А сейчас в Америке не будет ни телевидения, ни радио, ни книг, ни газет, а останутся одни лишь социальные сети. Главную из них—Х, которая принадлежит Маску, можно будет читать свободно. А другие только с фонариком под одеялом.

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