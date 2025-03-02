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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

До соглашения об окончании войны «еще очень далеко»

считает президент Украины
02:45 532

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине «еще очень-очень далеко».

«Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал», - сказал президент Украины во время общения с журналистами в Лондоне. Его слова приводит РБК-Украина.

По словам Зеленского, мир, «который мы будем предвидеть в будущем», должен быть справедливым, честным и, самое главное, устойчивым.

«И он должен быть очень конкретным, с очень конкретным гарантиями безопасности, с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности, с конкретной ответственностью за объемы этой помощи, в каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности», - пояснил глава государства.

Зеленский добавил, что «сегодня мы не говорим» о тех или иных уступках, поскольку это будет неправильный разговор. Зеленский подчеркнул, что «мы слышим» сигналы от партнеров и США, но все должны понимать: Украина никогда не признает любые «территории, оккупированные Россией, как российские».

«Для нас это будет временная оккупация. В зависимости от поддержки Украины будет зависеть уверенность нашего народа, поэтому мы так сегодня и настроены, что эти гарантии безопасности должны быть такие, которые должны на 100% исключить возможность России прийти еще одной агрессией», - сказал украинский лидер.

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