План Британии и Франции: без Америки - никуда

После эпического провала в Вашингтоне Зеленский направился в Лондон на встречу с британским премьером Киром Стармером и для участия в мини-саммите европейских стран, которые обещали создать «коалицию доброй воли» для поддержки Киева на фоне сокращения (или прекращения) помощи США. При том что, по подсчетам агентства Bloomberg, совокупные военные бюджета стран-участниц Лондонского мини-саммита, составляют аккурат половину военного бюджета Пентагона – 400 млрд долл. против более 800 млрд. Практически все лидеры ЕС выступили в той или иной форме в поддержку Зеленского и Украины после его скандала с Трампом. Главной задачей лондонского саммита была попытка трансформировать словесную поддержку в нечто материальное, притом сформулировать это самое «материальное». Потому что, как известно, бодрыми твитами войны не выигрывают.

Инициативу взял на себя Стармер, проведя подчеркнуто теплую встречу с украинским лидером. Он пытается восстановить диалог Киева и Вашингтона. Не став критиковать ни Трампа, ни Зеленского за устроенный скандал, Стармер дал понять украинскому лидеру, что тот должен сначала наладить отношения с Трампом, подписать сделку по украинским ресурсам с Америкой, заявив, что любой мир не будет прочным без гарантий США. Опять США. По крайней мере Британия точно не хочет действовать на украинском направлении наперекор Америке. Вашингтон, со своей стороны, по неформальным каналам запросил в качестве цены за «примирение» публичные извинения Зеленского. Даже если тот на это пойдет (что вряд ли), отношения Трампа с президентом Украины все равно безнадежно испорчены. Вопрос лишь в том, как далеко пойдет Вашингтон в сворачивании помощи Киеву. Вряд ли там, пойдя на поводу у эмоций, свернут ее полностью. Starlink, критически необходимый ВСУ на фронте, работает. Пока объявлено лишь о сворачивании помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры по линии USAID, нет новых пакетов военной помощи, но уже одобренные все еще не отозваны. По некоторым данным, США отключили системы целенаведения для HAIMARS, но это пока все. К тому же, по инфомации в администрации США нет единства по данному вопросу. Одни, такие как советник по нацбезопасности Уолтц и спецпосланник по России и Украине Келлог, выступают за усиление давления на Москву, другие, к примеру спецпосланник Стив Уилкофф – за то, чтобы больше «прессовать» Киев, сокращая военную помощь. При этом из уст Уолтца и госсекретаря Рубио уже прозвучали откровенные намеки на то, что вместо Зеленского Америка хотела бы видеть в Киеве более договороспособного лидера. Со своей стороны, Стармер объявил о выделении Украине кредита примерно на 3 млрд долларов под гарантии доходов от российских замороженных активов. Технически эти средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine от G7, что, гипотетически, оставляет возможность тому же Трампу заблокировать и этот кредит от Лондона, и всю эту программу. Но Вашингтон пока не идет на крайние меры, тем самым подтверждая версию, согласно которой, если уж не получается быстрый мир по Трампу на Украине, то пусть Европа с этим дальше сама и разбирается – за свой счет или за счет потери русских. А он умоет руки.

Интересно будет посмотреть на ответный ход Кремля в отношении главного «ястреба-закоперщика» - Британии. Будут ли конфискованы активы британских собственников в РФ? Будут ли резкие действия в отношении диппредставительства Королевства? Например, объявление британского посла персоной non grata, понижения уровня диппредставительства или вовсе разрыва дипотношений. Стармер в координации с Макроном и генсеком НАТО Рютте пытаются выработать свой план урегулирования на Украине, дабы затем представить его Трампу. Пока плана нет, а есть бойкие слова. Так, Макрон бодрится и бодрит союзников рассказами о том, что уже на расширенном саммите 6 марта Евросоюз может предоставить Украине финансирование на «сотни миллиардов евро». Правда, он не уточнил, за какой срок, из каких источников и каков механизм выделения столь сказочных сумм, учитывая, что принятие решения в ЕС требует консенсуса всех стран-членов. Французский президент сам же оговаривается, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку со стороны США. То есть все равно без Америки – никуда. Вот и весь «план». Основные вводные все еще нерожденного «проекта Стармера-Макрона» выглядят примерно так. Для начала заставить Зеленского извиниться перед Трампом, затем заставить Киев подписать с Америкой соглашение, уступающее США права на полезные ископаемые и прочие украинские активы (министр финансов США Бессент уже заявил что сделка похоронена), дабы дать возможность Трампу предстать победителем, продолжив поддерживать Украину, а в идеале дать гарантии безопасности от США европейским миротворцам, которые туда отправятся в случае прекращения огня. Трамп гарантий давать не хочет. Наконец, Стармер и Макрон все-таки хотят добиться от европейских союзников предварительного согласия сформировать миротворческий контингент в принципе. Предположительно, из военных Франции, Британии и «еще двух-трех стран».

Пока весь этот план целиком выглядит нереалистичным не только в силу скепсиса США, но и в силу категорического неприятия Москвой самой идеи европейской военной миссии на Украине. Макрон и Стармер пытаются, по сути, «продать» Европе план подготовки к войне с Россией. Хотя на словах речь идет лишь о том, что Европа взяла бы на себя «ответственность за Украину» на фоне возможной нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Пока что наиболее реалистично со стороны Европы выглядит лишь план продолжения помощи Киеву какое-то время из своих и доступных европейцам источников (включая российские активы). Помимо Британии, Норвегия объявила о скором увеличении финансовой поддержки Украины. В конце прошлого года парламент страны уже принял решение о выделении 3,12 миллиарда долларов на эти цели в текущем году. Времени у европейцев мало, после скандала Зеленского с Трампом в Белом доме все происходит в цейтноте. Даже для гипотетического плана Макрона-Стармера кардинальный вопрос остается нерешенным: Киев в лице Зеленского не хочет идти на прекращения огня, требуя неких «окончательных, самых-самых» гарантий безопасности, которые фактически означали бы вмешательство союзников в военные действия или постановку их под прямую угрозу войны с Россией. Сама Европа к переговорам с Москвой, надо прямо признать, не готова. Она по-прежнему считает, что руками Украины может еще повоевать какое-то время (максимально год), а там видно будет. Может, за это время «русские сломаются» или переговоры с Трампом у Путина сорвутся и так далее. Европа и Киев могут даже попытаться как-то столкнуть лбами Трампа и Путина (в том числе устроив какую-нибудь провокацию), чтобы сорвать переговоры и вернуть российско-американские отношения ко временам «спящего дедушки Джо». Иной внятной позиции у Европы нет. По идее, то, что говорят некоторые европейские лидеры, вроде Орбана, о необходимости прямых переговоров между Европой и Москвой – мысль, объективно говоря, сама по себе правильная. Просто переговорщиков не видно. С обеих сторон — ни у Москвы нет пока готовности говорить с Евросоюзом, ни у Евросоюза нет готовности говорить о чем-либо с Москвой.

В любом случае Европе придется идти на значительное увеличение военных расходов. Что может стать большой внутриполитической проблемой для многих стран, включая Британию и Францию. У них у самих на военные нужны тратится сейчас около 2% ВВП во Франции и 2,3% в Британии (в то время, как РФ тратит, как минимум 6–7%, а 6% тратили США в годы холодной войны). Придется урезать социальные расходы. Британия ставит задачу увеличить эту долю до 2,5% к 2027 году (в основном за счет сокращения иностранной помощи, то есть ресурсы пополнения ограничены). Слишком мало и слишком медленно, скажут на это «ястребы». И по-своему будут правы. В абсолютных цифрах увеличение на 0,2% ВВП – это примерно на «скромные» 6,3 млрд долл. Еще бывший премьер-консерватор Риши Сунак ставил такую задачу к 2030 году, но лейбористы возражали, призывая увеличить расходы на общественные услуги и инфраструктурные проекты. Теперь приходится противоречить самим себе. На фоне катастрофического падения популярности самого Стармера. Стоит напомнить, что Трамп вообще-то ожидает, что страны НАТО будут тратить 5% ВВП на оборону, а министр обороны США Пит Хегсет назвал эту цель «критической». Вряд ли они потянут такую ношу. В Германии будущий канцлер от ХДС Фридрих Мерц говорит о возможности выделить более 100 млрд евро в порядке экстренного финансирования на военные расходы. Будет любопытно посмотреть, как он это «продаст» германскому бизнесу и обществу на фоне пробуксовки экономики, учитывая нынешние бюджетные ограничения в Германии. В мини-саммите в Лондоне 2 марта приняли участие, помимо Зеленского и Стармера, лидеры Германии, Франции, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Чехии, Испании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Турции и других стран. Плюс глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Балтийские страны не приглашены и обиделись. Как и ожидалось, в открытой части (а сам саммит прошел за закрытыми дверями), которая продлилась около двух часов (о чем можно договориться за такое время?), звучало много слов поддержки Украине. Уже после заседания.