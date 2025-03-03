USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Итоги экстренного саммита по Украине
Новость дня
Итоги экстренного саммита по Украине

В США решают судьбу Зеленского и Украины

10:18 1292

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность прекращения военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В информации отмечается, что американский лидер 3 марта встретится с чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины.

«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — передает издание слова представителя администрации Трампа.

В то же время, Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника пишет, что некоторые советники президента США Дональда Трампа предлагают включить в будущее соглашение по прекращению войны пункт об отставке президента Владимира Зеленского

По его словам, Трамп при этом придерживается «менее радикальных взглядов». Вчера, 2 марта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

Украинцы поразили завод в Уфе: Мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: Мощный пожар видео
10:39 1370
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 5569
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15303
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 7648
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 13971
Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 6521
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 12466
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 7825
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 6920
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 5252
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 19366

ЭТО ВАЖНО

Украинцы поразили завод в Уфе: Мощный пожар
Украинцы поразили завод в Уфе: Мощный пожар видео
10:39 1370
В Америке запретили писать о политике
В Америке запретили писать о политике конец истории
02:33 5569
США призвали Украину сдать территории России
США призвали Украину сдать территории России все еще актуально
2 мартa 2025, 21:25 15303
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин!
В Вашингтоне не рады? Украина, вперед на Пекин! новый поворот
00:17 7648
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи
Неожиданное наступление украинской армии: новые успехи все еще актуально
2 мартa 2025, 17:17 13971
Перемирие в войне на один месяц
Перемирие в войне на один месяц новость дополнена
01:41 6521
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении
Украинская разведка о провокации российских спецслужб против Азербайджана и Армении все еще актуально
2 мартa 2025, 15:56 12466
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
В России опасаются: Дагестану грозит социальный взрыв и исламизация
2 мартa 2025, 22:53 7825
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров
Госсекретарь США: Только Трамп может усадить Путина за стол переговоров обновлено 22:40
2 мартa 2025, 22:40 6920
Зеленский на встрече с британским королем
Зеленский на встрече с британским королем добавлено фото
2 мартa 2025, 22:14 5252
Итоги экстренного саммита по Украине
Итоги экстренного саммита по Украине обновлено 21:57
2 мартa 2025, 21:57 19366
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться