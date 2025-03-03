В США решают судьбу Зеленского и Украины

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность прекращения военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В информации отмечается, что американский лидер 3 марта встретится с чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины.

«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — передает издание слова представителя администрации Трампа.

В то же время, Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника пишет, что некоторые советники президента США Дональда Трампа предлагают включить в будущее соглашение по прекращению войны пункт об отставке президента Владимира Зеленского

По его словам, Трамп при этом придерживается «менее радикальных взглядов». Вчера, 2 марта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.