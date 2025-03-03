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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Кто получил «Оскар»: полный список победителей

10:25 1007

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар», сообщает RTVI.

Главную награду в категории «Лучший фильм» завоевала драма американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Фильм также был отмечен в нескольких ключевых номинациях: «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Несмотря на номинацию за лучшую мужскую роль второго плана, российский актер Юра Борисов остался без награды — статуэтку получил Киран Калкин за работу в картине «Настоящая боль».

Еще одним триумфатором вечера стал фильм «Бруталист», получивший три награды: за «Лучшую мужскую роль» (Эдриен Броуди), «Лучшую операторскую работу» (Брэди Корбет) и «Лучший саундтрек» (Дэниел Блумберг).

Награду получили также:

«Лучший международный фильм» — лента бразильского режиссера Вальтера Саллеса «Я все еще здесь»,

«Лучший документальный фильм» — палестино-норвежский «Нет другой земли»,

«Лучший анимационный фильм» — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса,

«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»,

«Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»,

«Лучший адаптированный сценарий» — «Конклав» (Питер Строан),

«Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Нэйтан Краули и Ли Сандейлс),

«Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»,

«Лучший грим и прически» — «Субстанция» (Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Марилин Скарселли),

«Лучшие костюмы» — «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Пол Тэйзуэлл),

«Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»,

«Лучшая песня» — «El Mal» («Эмилия Перес»).

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