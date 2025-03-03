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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Трамп и Путин спешат встретиться

10:31 983

Представители России и США в ускоренном режиме ведут подготовку встречи президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров РФ и Соединенных Штатов хотят организовать как можно скорее, сообщает CNN.


«В частном порядке ходят разговоры о том, что подготовка саммита Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится», — узнал телеканал.

CNN также утверждает, что перепалка Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была ловушкой, расставленной администрацией Трампа с целью дискредитировать украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент есть понимание того, что президент России и его американский коллега должны обязательно встретиться, но их переговоры должны быть хорошо подготовлены.

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