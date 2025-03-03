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Итоги экстренного саммита по Украине

Анкара готовит план Б

10:39 1062

Анкара разрабатывает детальный план действий в случае, если террористическая «Рабочая партия Курдистана» откажется выполнять призыв своего лидера Абдуллы Оджалана к разоружению. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, если боевики, базирующиеся в лагере Кандиль на севере Ирака, не сложат оружие, это поставит под сомнение их лояльность Оджалану. В таком случае он может публично дистанцироваться от организации, заявив, что РПК больше не подчиняется его руководству и действует в интересах иностранных государств.

Ранее PKK объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы. Однако партия настаивает, что окончательное решение о самороспуске может быть принято только на конгрессе при личном участии лидера.

Анкара же настаивает на полном и безусловном разоружении группировки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что любые попытки затянуть процесс будут расценены как нарушение договоренностей, и в этом случае военные операции против РПК возобновятся.

Как отмечает Hürriyet, Турция уже определила сроки и механизмы реализации этого процесса. В течение ближайших двух-трех месяцев будет вестись мониторинг ситуации. Если РПК согласится на разоружение, будет разработана схема передачи оружия — оно может быть передано турецким и иракским властям, а также размещено в специально отведенных зонах в Сирии под контролем Турции и сирийской администрации.

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