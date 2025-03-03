Украинцы поразили завод в Уфе: Мощный пожар

В Башкортостане после удара беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефти» произошел пожар.

В ночь со второго на третье марта беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, сообщили телеграм-каналы. Информацию позднее подтвердило региональное управление МЧС.

По данным Baza, возгорание началось в районе печи сжигания. Astra написало об ударе по нефтеперерабатывающему комплексу ПАО АНК «Башнефть» в Уфе, который включает три производственные площадки.

Украинский OSINT-канал Dnipro утверждал, что поражена установка Л-24-7, предназначенная для гидроочистки нефтяных дистиллятов, а также резервуары для хранения нефти. Кроме того, сообщалось, что зафиксировано «прямое поражение объектов хранения нефтепродуктов, что привело к масштабному возгоранию и разрушению части технологической инфраструктуры предприятия».

В ГУ МЧС по Башкортостану через несколько часов отчитались, что на территории предприятия ликвидировано открытое горение. Предварительной причиной пожара на НПЗ в Уфе стали «технологические процессы», заявили в пресс-службе управления.