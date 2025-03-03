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Итоги экстренного саммита по Украине
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Итоги экстренного саммита по Украине

Зеленский: «Сменить меня будет непросто»

10:48 918

Президент Украины Владимир Зеленский допустил свое участие в выборах главы государства в случае их проведения. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия в этих выборах. А это будет немного сложнее», — заявил Зеленский.

Президент Украины сейчас находится с визитом в Великобритании. Там проходит встреча лидеров Евросоюза по Украине.

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника написал, что некоторые советники президента США Дональда Трампа предлагают включить в будущее соглашение по прекращению войны пункт об отставке президента Владимира Зеленского. По ловам источника издания, Трамп при этом придерживается «менее радикальных взглядов».

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